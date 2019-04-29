Söz dizisi yeni 81. bölüm fragmanı Söz 80. son bölüm izle - Star TV

Söz’ün yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Söz’ün yeni bölümünde gerilim artıyor. Söz’ün son bölümünde Yavuz “Karşılık vermek misilleme yapmak isteyebilirler. Sözde başkanlarını indirdik sonuçta.” diyerek dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Savcı Derya ise “Gelsinler. Ellerinde ne varsa gelsinler. Biz ne zaman yıkıldık ki bugün yıkılalım…” der. Şehirde yapılacak bombalı saldırılar için tim toplanır. Timi toplayan Yarbay Erdem “Biz ezbere yemin etmedik, kalpten yemin ettik. Biz bir timiz, ya beraberiz ya hiçiz. Bugün eğer bir kez daha kan dökülecekse onların kanı olacak.” der. Şehrin birçok yerinde bombalar patlar.

SÖZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Söz’ün 81. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

SÖZ 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 80. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz’un zekice planı sonucunda yakalanan Dragan adalet önünde hesap vermesi için tutuklanır.

Eylem’in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem’e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

Yavuz ve Kopuk, Linda’dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.

Bu sırada İstanbul bir terör saldırısıyla sarsılır. Halk otobüsünde silahlı bir terörist El Muğdar’ın serbest bırakılması talebiyle bir katliam girişiminde bulunur.

Harekât merkezinde Dragan ve yakın adamı Sadık paralel sorguya alınır. Dragan serbest bırakılmazsa İstanbul’un her yerinde büyük patlamalar olacağı tehdidinde bulunur. Eylem ve Yavuz çapraz sorguda önemli bilgiler edinirler.

Tim ve Yavuz ayrı kollardan İstanbul’daki olası terör saldırılarının önüne geçmek için harekete geçerler. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşindedir. Zamana karşı verilen gerilim dolu mücadele esnasında daha büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu anlayacaklardır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

'SÖZ' FİNALE DOĞRU İLERLİYOR!

Star’da Pazartesi akşamları ekrana gelen, Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘SÖZ’, sezon sonunda final yapıyor. Birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosu, heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ' ekranlara veda ediyor. İzleyenleri ekran başına kitleyen, sosyal medyanın en konuşulan projeleri arasında yerini alan 'SÖZ’, 84. bölümüyle son kez izleyici karşına çıkacak. Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen dizi olma özelliğini de taşıyan ‘SÖZ’, dev prodüksiyonuyla Türk televizyon tarihinde bir çok ilke imza attı. 3 sezondur heyecan ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı SÖZ', finale doğru artan heyecan dolu hikayesiylede yine çok konuşulacak.

TOLGA SARITAŞ, 'EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU!

Star’ın Pazartesi akşamlarına damga vuran, sevilen dizisi Söz’ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri’nde, ‘En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncuyu tebrik ediyoruz.