Sosyal medyadan yardım çığlıkları attı: Sesimi duyurmak istiyorum

İstanbul Şişli'de Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay Şişli'de geçen Çarşamba günü meydana geldi. Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu..

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından da yardım çağrısında bulundu.

"SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM"

Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca o gün yanımda olan kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Tuğba Erçakar'ın darbedildiği anlar ise olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.H.B eve girer girmez Erçakar'a saldırıyor. Erçakar'a yumruk atan M.H.B.'ye kız arkadaşı da yardım etmek istese de başarılı olamıyor. Erçakar'ın uğradığı şiddet dakikalarca sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmada;

9 Aralık 2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar, M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.'nın ikametine gittiği, M. H. B. şahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir. Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur. Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli M. H. B. isimli şahıs 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.