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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.T, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

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