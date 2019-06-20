Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ö.Y'nin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren görseller paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ö.Y'nin, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor. ?