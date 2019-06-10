Sosyal medyada üzerinden uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir hayata tutunamadı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde lösemi tedavisi gören ve sosyal medyada başlatılan kampanya ile aralarında dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı yüzlerce gönüllünün seferber olmasıyla, aranan uygun ilik bulunan Emir Şeremet (7), nakilin yapılmasının ardından 25 gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e geçen yıl lösemi teşhisi koyuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, binlerce kişi kök hücre, ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek verip, form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü olmuştu.

NAKİL YAPILDI, FENALAŞTI

Gönüllülerin bağışı ile bulunan uygun ilik Emir'e nakledildi. Ancak sonradan vücuduna uyum sağlamayan ilik alındı. Küçük çocuk bulunan yeni ilik ise 25 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Emir'e nakledildi. Bu kez nakledilen ilik Emir'in vücuduna uyum sağladı. Ancak küçük Emir, ilik naklinden sonra fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emir, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Emir için Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Emir'in tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Trabzonspor'un bayrağı konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Emir, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.