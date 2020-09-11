Sosyal medyada Türkiye ve Başkan Erdoğan rüzgarı... Macron'un sözlerine tepki çığ gibi büyüdü

Macron bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Macron’un sözlerine tepki sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE VE ERDOĞAN RÜZGARI



Macron'un açıklamalarının ardından Twitter'da Türkiye ve Başkan Erdoğan'a destek kampanyası başlatıldı.

Kullanıcılar, Türkçe ve Fransızca #ErdoğanınYanındayız, #JamaisSansLaTurquie etiketlerini kullanarak yaptıkları paylaşımlarla konuyu dünya gündeminde ilk iki sıraya taşıdı.