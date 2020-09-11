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11 Eylül 2020 Cuma 00:01 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada Türkiye ve Başkan Erdoğan rüzgarı... Macron'un sözlerine tepki çığ gibi büyüdü

Sosyal medyada Türkiye ve Başkan Erdoğan rüzgarı... Macron'un sözlerine tepki çığ gibi büyüdü

Macron'un Türkiye'ye yönelik saldırgan açıklamalarının ardından Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik destek mesajları Twitter'da dünya gündeminin birinci sırasına yerleşti.

Macron bugün yaptığı açıklamada Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Macron’un sözlerine tepki sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE VE ERDOĞAN RÜZGARI

Macron'un açıklamalarının ardından Twitter'da Türkiye ve Başkan Erdoğan'a destek kampanyası başlatıldı.

Kullanıcılar, Türkçe ve Fransızca #ErdoğanınYanındayız, #JamaisSansLaTurquie etiketlerini kullanarak yaptıkları paylaşımlarla konuyu dünya gündeminde ilk iki sıraya taşıdı.

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