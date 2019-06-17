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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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