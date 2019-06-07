Sosyal medya üzerinden egzotik hayvan satışı yapanlara operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti.

MÜŞTERİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti.

10 BİN LİRAYA İGUANA SATAN ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

İlk operasyon, 80 santimetre uzunluğundaki kahverengi İguana'yı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. Gözaltına alınırken satmaya çalıştığı İguana'ya el konuldu.

BEYAZ KOBRA VE LEOPARD GECKO KERTENKELE

Daha sonra, tehkileki bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. Suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

SAKALLI EJDER'İ DE SATAMADILAR

Müşteri kılığında operasyonlarını sürdüren polis, Sakallı Ejder'i 550 liraya satmaya çalışan A.G.'yi de gözaltına aldı.

ZANLILARA KAÇAKÇILIKTAN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonda gözaltına alınan, T.A., F.A.T., Y.S. Ve A.G.'ye 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı...

EGZOTİK VAHŞİ HAYVANLAR HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonlarda elegeçirilen, beyaz Kobra yılanı, İguana, Sakallı ejder, Leopart Gecko Geco Kertentele ve Sakallı Ejder cinsi kertenkele Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

(Habertürk)