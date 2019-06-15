Sosyal medya ikiye bölündü! YKS'ye zor diyenlere tepki gösterdiler!

Üniversite adaylarının katıldığı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar sınav sorularının kolaylığı zorluğu konusunda ikiye bölündü. Sosyal medyadaki bazı kullanıcıların soruların çok kolay olduğunu belirtti. Bazıları ise tam tersi bu sene sınavın çok zor olduğunu söyledi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLER!

Lisans KPSS’ye girmeyen genç arkadaşlarım da YKS’yi zor sınav sanar

Arkadaşlar matematiğe zor diyende okumasın bi zahmet

YKS Türkçeye zor diyenleri ALES Türkçeye davet ediyorum..

Yks'ye zor diyende üni okumasın sorular kolaydı...

Gençler YKS zormuş, inşallah özenirler de KPSS'yi de zor yaparlar

Valla ben türkçede çok zorlandım, matematik o kadar zor gelmedi de türkçe cidden zordu

Heyecanlı bekliyordum. Iys'den sonra bu kadar kolay beklemiyorduk. Rasyonel soruları da zor değildi. Sanırım puanım bu kez yüksek gelecek.Ilıman iklimin geçtiği Türkçe soru da aslında çok zordu. Zelzele geçen soru da çok takıldım. Aslında lagoritma performansı en rahat yapılacak soruydu. Zor değildi aslında ama bilgi istiyordu

Yks giren ikiz kuzenlerime üniversitenin daha zor olduğunu söylerek motive ettim...

Böyle zor sorular görmedim yaktın bizi #yks

Kaç tane sınava girdim yks kpss ales fiilan çözdüğüm en zor Türkçe sorularından biriydi çok fazla zaman almıştır muhtemelen.