Soner Yalçın'a imza gününde şaşırtan soru! 'Erdoğancı mısınız?'

İŞTE YALÇIN'IN GAZETEDEKİ KÖŞESİNDEN VERDİĞİ CEVAP:

Son ABD gezilerinde gördük; akılları başlarına geldi; PKK/PYD içyüzünü anlattılar, Amerikan kamuoyuna gerçekleri ilettiler. Doğrusunu yaptılar

Yazdım. "Tabii ki Erdoğan Trump ile görüşmeye gitmelidir" dedim. Kötü mü oldu? Sözde Ermeni soykırım tasarısı bile geri çekildi...

İşte... Ben bunları yazdım diye, "Kara Kutu-Yüzleşme Vakti" kitabımın imza gününde okuyucu "Erdoğan destekli(!) yazılarımın sebebini soruyor.

Dedim ki:

Doğru'ya doğru...Yanlış'a yanlış diyeceksiniz

Siyaset “toptancılık” değildir. Siyaset hakikat zemininde yapılmalıdır. “Muhalifim” diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır.

Doğru'ya doğru…Yanlış'a yanlış diyeceksiniz. Bunu iktidara bakarak değil; kendi inandıklarınız-politik çizginiz gereği söyleyip yazacaksınız! Bu sizi güvenilir yapar. Bu sizin eleştirilerinizin değerini artırır.