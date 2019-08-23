Son dakika deprem mi oldu? Kandilli 23 Ağustos son deprem listesi..

Son depremler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Gün içinde farklı büyüklükte depremler gün içinde sıklıkla meydana gelmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından anlık depremler yayınlanıyor. Bu sabah 5.36'da Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Ağustos nerede deprem oldu? yanıtı haberimizde..

SON DAKİKA BİGA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE SABAH SAATLRİNDE DEPREM

Bu sabah 5.36'da Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.09'da Girit açıklarında 5.4 kilometre derinlikte 3.4 şiddetinde deprem oldu. 7.56'da ise yine Akdeniz açıklarında 5.3 kilometre derinlikte 3 şiddetinde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ MÜDÜRÜ'NDEN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde düzenlenen programda konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, binden fazla gözlem noktasından veriler toplandığını belirterek, "Her 10 günde bir, 4,9 şiddetine kadar, 50 günde bir 5,9 şiddetine kadar, 18 ayda 6 ila 6,9 arasında, 6,5 yılda bir de 7'nin üzerinde deprem oluşuyor. En son 7'nin üzerindeki deprem Van depremiydi" dedi.

Özener, "Marmara Denizi'nde meydana gelecek 7'nin üzerinde olacak bir veya birkaç depremi işaret etmektedir" dedi. Özener, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmadan tüm ülke olarak depreme hazır olunması gerektiğini belirtti. Seminer sonrası deprem simülasyonu da yapıldı.