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  3. Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç takla attı

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç takla attı

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç takla attı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.

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