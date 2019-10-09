Son dakika...Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! Rasulayn'da patlama sesleri

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/PYD'ye ait mühimmat depoları vuruluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

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