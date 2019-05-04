Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çatışma: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savınma Bakanlığı'ndan son dakika haberine göre, Suriye'nin Azez kentinde teröristlerle girilen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasına göre:
"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır."