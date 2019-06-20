Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7873
  • 6,5413
  • 257.733
  • 94.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son Dakika... YSK seçim listesine nihai şeklini verdi

Son Dakika... YSK seçim listesine nihai şeklini verdi

Son Dakika... YSK seçim listesine nihai şeklini verdi

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Listeye göre; 23 Haziran'da 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak

YSK, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.

Listeye göre; asker, Hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 

Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.

8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 

4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 

21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak. 

Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde oy kullanamaycak. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir günceleme çalışması yapılmadığı için 31 mart seçimleri ile aynı oldu.

Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Ece Seçkin pilot sevgilisi ile tatil alışverişinde
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL

Binali Yıldırım´ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yavuz sondaj gemisi Akdeniz için yola çıktı