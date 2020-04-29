Son dakika: YÖK'ten öğrencilere 6GB ücretsiz internet sözü! Ücretsiz internet nasıl alınacak?

Gelen son dakika bilgisine göre YÖK öğrencilere 6 GB ücretsiz internet vereceğini bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modelinde ders işleyen öğrenciler için ücretsiz internet hizmete sunuldu. Öğrencilere için yapılan bu çalışmada 6GB internete “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebilecekler.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.