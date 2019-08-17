Son dakika... Yağmura teslim olan İstanbul'da şoke eden olay!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Unkapanı altgeçitinde daha önceden boşaltılan dükkanlarda yaşayan 50’li yaşlarda evsiz bir yurttaşımız sel felaketinde yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun yağış alan ilçelerimizdeki kurtarma ve tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.