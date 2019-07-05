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  3. Ünlü yarışmacı babasıyla davalık oldu

Ünlü yarışmacı babasıyla davalık oldu

Ünlü yarışmacı babasıyla davalık oldu

Babasının kendisine ağır hakaretler savurduğunu iddia eden oyuncu Tuğçe Ergişi’ye 2 ay koruma kararı verildi. Olayın ilginç yanı, baba Necdet Ergişi de “Kızım beni çevreme rezil etti” diyerek dava açtı ve mahkeme onun da 2 ay süreyle kızından korunmasına hükmetti

Katıldığı yarışma programlarının ardından sosyal medya platformlarında adından söz ettiren ve 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen tiyatro oyuncusu 30 yaşındaki Tuğçe Ergişi'nin babasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. 60 yaşındaki babası Necdet Ergişi'nin "Hayvan, pislik, hiç ekranlarda görüldüğü gibi cici bir kız değilsin sen ve hiçbir zaman çocuk sahibi olamazsın" gibi paylaşımlarla kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Tuğçe Ergişi'ye 2 ay koruma kararı verildi.

'TELEFONUMDAN ARADI VE...'

Kızından şikayetçi olan Necdet Ergişi ise, "Kızım internetten 'Benim annem de babam da Şebnem Altındiş'tir' diyerek beni çevreme aşağılayıcı paylaşımda bulunmuş, telefonumdan 'Sen ne adi adamsın' diyerek bana hakaret etmiştir" dedi. Mahkeme, baba Necdet Ergişi'nin de 2 ay süreyle kızından korunmasına karar verdi.

Yeni Asır

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