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  • Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: S-400 tedariğinin ertelemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
31 Mayıs 2019 Cuma 11:39 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:39

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: S-400 tedariğinin ertelemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: S-400 tedariğinin ertelemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.

Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

(AA)

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