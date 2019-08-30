Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8338
  • 6,4414
  • 285.091
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Türkiye'den Avrupa'ya uyarı: Mülteci dalgasını tetikleyebilir

Son dakika... Türkiye'den Avrupa'ya uyarı: Mülteci dalgasını tetikleyebilir

Son dakika... Türkiye'den Avrupa'ya uyarı: Mülteci dalgasını tetikleyebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Suriye'den Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasını tetikleyebilir." dedi.

Resmi ziyaret amacıyla Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

RUSYA GÜVENCE VERDİ

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Masallardaki Anka kuşunun küllerinden doğduğu, insanlığın yaşam kaynağı Kafkasya´nın en yüksek 10

Anka Kuşunun Küllerinden Doğduğu Masal Diyarı: Mestia

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Genelkurmay arşivlerinde Büyük Taarruz

İnternetten ikinci el otomobil satış tüyoları