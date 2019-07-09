Türkiye'de bir ilk! Rektörden rektöre diploma

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı mezunu bin 800 öğrencisi için Veliefendi Hipodromu’nda mezuniyet töreni düzenledi. Törende Türkiye’de bir ilke imza atılarak, “Rektörden Rektöre Diploma” takdimi gerçekleşti. Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencisi olarak mezun olan Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Akgül, törende diplomasını Rektör Prof. Dr. Sudi Apak’ın elinden aldı. Törende konuşan Prof. Dr. Sudi Apak, “Bu bizim için büyük bir onurdur. Hocamız bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederim” dedi.



Hocalık ve öğrenciliği bir arada yürüttü



Eğitim sürecini çok verimli geçirdiğini kaydeden Akgül, “Başka bir üniversitede dekan iken yüksek lisans programına başladım. Rektörlüğe iki ay önce atandım. Haftanın bir gününü bu eğitime harcadım. Çok veremli geçen bir eğitim süreci geçirdim. Hocaların konuşmalarını not almanın ötesinde arkadaşlarımın derste tartıştıkları anların dahi notunu alıyordum. İki, üç haftada bir blok not bitirir buldum kendimi. Bununla birlikte eş zamanlı hocalık ve öğrenciliğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Küçük bir çocuğa bile bir şey öğretirken onun öğretmesine zemin hazırladığınızda bilgiyi daha kolay içselleştirebiliyor. Bu nedenle bu fırsatı hep sunabilmek lazım” şeklinde konuştu.