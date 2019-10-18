Türkiye ve ABD arasındaki uzlaşıyla ilgili Bahçeli'den açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:
"Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum."