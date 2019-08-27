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  3. Son dakika... Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

Son dakika... Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

Son dakika... Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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