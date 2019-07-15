Son dakika... Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu

15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı.







15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter marşları eşliğinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yürüdü. Erdoğan, 15 temmuz şehitleri için anıta çiçek bıraktı.





BAŞKAN ERDOĞAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii’nde okunan Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Erdoğan, şehitler için okunan dualara eşlik etti.