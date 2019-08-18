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  3. Teröristlerin hain planı deşifre oldu! 'Zorunlu askerlik hizmeti'

Teröristlerin hain planı deşifre oldu! 'Zorunlu askerlik hizmeti'

Teröristlerin hain planı deşifre oldu! 'Zorunlu askerlik hizmeti'

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için hazırlıklara başlarken, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede yaşayan Suriyeli Arapları "zorunlu askerlik hizmeti" adı altında, zorla silah altına aldığı ortaya çıktı.

Konya'da oyuncak ayı içerisine gizlenmiş telefon düzenekli bombayla yakalanan örgüt üyesi, YPG tarafından askerlikten muaf tutulacağına ikna edilerek Türkiye'ye eylem için gönderildiğini anlattı. YPG'li üst düzey yöneticilerin örgüt kamplarında Türkiye'ye eylem için göndermeye çalıştığını eylemciler de zanlının itiraflarıyla deşifre oldu.

KONTROLDE YAKALANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde, geçen 7 Ağustos'ta yol uygulaması yapan polis ekipleri, içerisinde kendilerine aile görünümü veren Suriye uyruklu biri bebek 2'si kadın 8 kişinin bulunduğu araçta şüphe üzerine yaptığı aramada, kırmızı bir oyuncak ayı içerisine gizlenmiş yarım kilo patlayıcı, cep telefonlu bomba düzeneği ve demir bilyeler buldu. Araçtakilerle ilgili yapılan incelemede ise üzerinde sahte geçici koruma belgesi bulunan bir şüphelinin, PKK/YPG üyesi "Mahmud Ahmed" kod adlı Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi.

EYLEME GÖNDERDİLER

YPG'nin Çavreş tugayının bulunduğu Haseki kentine bağlı Şedadi'de yaşarken, iki ay önce örgüte katılan Halaf Casım Hasan'ın, Ayn- El Arap'take örgüt kampında eğitildiği ortaya çıktı. 15 gün süreyle telefon ayarlı bomba eğitimi ile Kalaşnikof ve Biksi makineli tüfek kullanma eğitimi verilen Halaf Casım Hasan'ın, örgüt tarafından bomba ve sahte geçici kimlik belgesi verilerek, Suriyeli kaçakçılar aracılığıyla Türkiye'ye geçirildiği, tespit edildi.

SABAH

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