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  3. Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Yaralılar var

Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Yaralılar var

Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Yaralılar var

Son dakika haberi... TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ederken, TEM Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 Kişi kamyonun altında sıkıştı. Sıkışan kişiye sağlık ekipleri serum bağlarken çıkarılmayı bekliyor. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken TEM Edirne istikametinde trafik tek şeritten sürdürülüyor.
(DHA)
 

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