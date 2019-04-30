Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 Kişi kamyonun altında sıkıştı. Sıkışan kişiye sağlık ekipleri serum bağlarken çıkarılmayı bekliyor. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken TEM Edirne istikametinde trafik tek şeritten sürdürülüyor.

(DHA)

