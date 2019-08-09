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  3. Son dakika: TEM yolunda bayram yoğunluğu başladı

Son dakika: TEM yolunda bayram yoğunluğu başladı

Son dakika: TEM yolunda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

(DHA)

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