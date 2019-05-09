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  3. Son dakika... Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Son dakika... Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Son dakika... Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırı ve taciz ateşi yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, TSK'nin bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla teröristlere gerekli karşılık verildiği bildirildi.

(AA)

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