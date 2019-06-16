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  3. Son dakika... Suriye'deki gözlem noktasına saldırı! Anında karşılık verildi

Son dakika... Suriye'deki gözlem noktasına saldırı! Anında karşılık verildi

Son dakika... Suriye'deki gözlem noktasına saldırı! Anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına gerçekleştirdiği saldırıya anında karşılık verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"SALDIRIYA BÖLGEDEKİ AĞIR SİLAHLARLA ANINDA KARŞILIK VERİLDİ"

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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