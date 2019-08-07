Süleyman Demirel'in otomobili satışa çıktı! İşte istenen fiyat

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ilk otomobili olduğu söylenen 51 AL 460 plakalı 1969 model otomobil yaklaşık 25 yıldır Niğde'de garajda duruyor. Klasik Araba Satışı yapan Burak Abidin Aksoy, Niğdeli bir iş insanında bulunan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ilk aracı olan 1969 model otomobili 110 bin TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi.

Vatandaşların Süleyman Demirel'in otomobili olduğunu öğrenince fotoğraf ve araçla gezmek istediğini anlatan Aksoy, "Aracımız 1969 rahmetli Süleyman Demirel'in şahsi aracı. Yaklaşık 25 yıldır Niğde'de. Aracımızın parçaları orijinal. 1969 yıllarında nadir kalan parçalardan birisi hafta sonları sadece biniyoruz. 110 bin TL'ye bir fiyatla satıyoruz. Daha çok meraklılarının bekliyoruz. Genelde Süleyman Demirel'in arabası olduğunu duyunca fotoğraf çektirmek isteyen çok kişi oluyor. Onun dışında internette sayfalarca yorumlar geliyor araçla ilgili. Fotoğraf çektirmek isteyenler araçla gezmek isteyenler var. Bunun yanında manevi değeri de yüksek. Bir döneme tanıklık etmiş bu otomobil" diye konuştu.



İHA