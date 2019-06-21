Son dakika: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, jandarma ve PÖH timleri tarafından gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu"nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)