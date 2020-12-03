Son Dakika: Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin uzun sürdüğü de gelen bilgiler arasında. AFAD, son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssünün Siirt olduğunu açıklarken depremin şiddetinin de 5.0 olduğunu ifade etti.

SİİRT VALİSİ HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan saat 09.00'da yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an