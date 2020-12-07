Son Dakika: Sevk tarihleriyle ilgili MSB'den önemli açıklama

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından askerlik sevk takvimiyle ilgili son dakika paylaşımda bulundu.

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

22-24 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EMRİNE SEVKİ PLANLANAN YÜKÜMLÜLERİN SEVKLERİNİN DURDURULMASINA AİT DUYURU

Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

1️⃣ Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020