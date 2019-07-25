Son dakika... Şehit diplomatın kanı yerde kalmadı!

MİT ve TSK'nın yaptığı kritik operasyonun ayrıntılarına TRT ulaştı. Saldırıdan bir gün sonra planlayıcıların kimlikleri tespit edildi ve teröristler MİT tarafından takip altına alındı. İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.





6 gün sonra ise saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.







45 KİŞİ GÖZALTINDA



Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda, saldırı ile doğrudan bağlantıları olduğu belirlenen 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.







"BU OPERASYON DAHA DA İLERLEYEBİLİR"



Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Başka hiçbir istihbarat teşkilatının başaramayacağı bir destan yazılıyor. Biz saldırının yapıldığı ilk gün bu sıradan bir terör saldırısı değil, evvelinde bir çalışma yapılmış, doğrudan hedef gözeterek yapılan bir saldırı... Arkasında da bir devlete ait istihbaratın devreye girdiğini söylemiştim. Şu ana kadar belgeler doğrular nitelikte. Susturucu takılması, bu konuda özel eğitilmiş teröristlerin bir yerde hazırlandığını gösteren deliller. İstihbarat dünyası kendi içindeki insan hakları sınırlarını zorlayacak savaşlar içeren bir dünya. Bu operasyonlarda genelde tetikçiye ulaşmak bile çok büyük başarı olmasına rağmen, bizimse zincirleme operasyonlarla adeta tümevarım diyebileceğimiz bir noktaya doğru hızla ilerliyor. MİT failleri hemen yakaladı. Sorgulama sonucu Duhok'ta Batika'daki operasyonlar ortaya çıktı. Ben bu operasyonun daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum."