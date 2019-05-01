Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin öldüğü öğrenildi. Çok sayıda ekip bölgede.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
(DHA)