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  3. Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin öldüğü öğrenildi. Çok sayıda ekip bölgede.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

(DHA)

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