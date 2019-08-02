Sahil kana bulandı! Tuvalet kavgasında korkunç ölüm

Olay, gece saatlerinde, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilindeki arıtma tesisleri önünde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Kavgaya gören T.A., Müslüm A.’ya müdahale edip yere yatırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi Müslüm A.’yı gözaltına aldı.

Çağatay Burak Atay, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çağatay Burak Atay, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Müslüm A., polisteki ifadesinde tuvaletini yaparken alkol alan kişilerle tartıştıklarını, ardından kavga ettiklerini, aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. Müslüm A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



DHA