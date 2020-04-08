Son dakika: Sağlık çalışanları yeni hakları neler? Sağlıkçılar için yeni yasa teklifi ne?

Son dakika: Sağlık çalışanları yeni hakları neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi gündemde. AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

SAĞLIKÇILAR İÇİN YENİ YASA TEKLİFİ NE?



AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.