Son dakika... Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten koronavirüsü fırsat bilen hırsızlara karşı uyarı
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada da, "Virüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir." denildi
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