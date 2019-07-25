Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6876
  • 6,3556
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Putin'den Türk vatandaşlarına vize için flaş talimat

Son dakika... Putin'den Türk vatandaşlarına vize için flaş talimat

Son dakika... Putin'den Türk vatandaşlarına vize için flaş talimat

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi. Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi. Putin, şubatta imzalanan kararnameyle, Türk uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücülere, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine vize uygulamasını kaldırmış ancak Türkiye kararnamede yer alan, söz konusu vatandaşlar için "görevlendirme şartı" aranması maddesine itiraz etmişti. Türkiye'nin itirazları sonucu kararname yürürlüğe girmemişti.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanıyor mu?
Şeyma kuyruğu! Hayranları akın etti
Ünlü manken depresyona girdi! Kendini kuaföre kapattı
Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket
Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı
<p> Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde silahlı saldırı meydana geldi. Silahla toplantı salonunu basan ş

Bodrum´da 5 Yıldızlı Otelde Silahlı Saldırı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Düzce’deki selde kurtulanlar anlattı: Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi

Karadeniz'de hareketli dakikalar... Rus tankerine el koydular