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  3. Son dakika: Rize'de 2 çocuk kayıp... Tüm ilçe onları arıyor

Son dakika: Rize'de 2 çocuk kayıp... Tüm ilçe onları arıyor

Son dakika: Rize'de 2 çocuk kayıp... Tüm ilçe onları arıyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için arama çalışması başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 

TÜM İLÇE SEFERBER

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocuklar bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesi istendi. Vatandaşlar gece boyu ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yaptı.
Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.  
 

 

 

 

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