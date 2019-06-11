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11 Haziran 2019 Salı 13:44 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:56

Son dakika... Diyarbakır'da gri kategorideki terörist Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi

Son dakika... Diyarbakır'da gri kategorideki terörist Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.

(İHA)

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