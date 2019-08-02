Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı

Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirildi.

Temmuz ayında 5 bin 409'u denizlerde olmak üzere toplam 47 bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 766 organizatör gözaltına alındı.

AA