Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,734
  • 6,4243
  • 255.352
  • 97795.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'nın hain planı deşifre oldu! Üst düzey devlet yöneticilerine saldıracaklardı

PKK'nın hain planı deşifre oldu! Üst düzey devlet yöneticilerine saldıracaklardı

PKK'nın hain planı deşifre oldu! Üst düzey devlet yöneticilerine saldıracaklardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 15 kilogram patlayıcı, ateşleyici kumanda ve elektrikli fünye ele geçirildi. Terör örgütü mensuplarının patlayıcıları, üst düzey devlet yöneticileri ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylemlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının, Şırnak’ta üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde bulunduğu, bu maksatla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin örgüte müzahir milis işbirlikçi şahıslar tarafından bulunduğu yerden alınarak terör örgütü mensuplarına teslim edileceği yönünde istihbari bilgi alındı.

Alınan bilgi doğrultusunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Kebeli köyü kırsalında operasyon başlattı. Operasyonda, 7 adet elektrikli fünye, 12 adet alpha fire uzaktan kumanda, 1 adet ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda, 15 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir” denildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yağmur Sarnıç eşini böyle tehdit etti
Usta Sanatçı Selami Şahin, Didem Soydan için noktayı koydu
'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
<p>Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen Elif isimli bebeğine ‘cranium bifidum’ te

Kafasında Kitleyle Doğan ´Elif´ Bebek Ameliyat Edilmeyi Bekliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması... Yavuz Avrupa'yı rahatsız etti!