Son dakika... Pençe Harektında öldürülen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

(AA)