04 Haziran 2019 Salı 11:12 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 12:05
Son dakika... Pençe Harektı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.
AVAŞİN, ZAP VE GARA'YA HAVA HAREKATI
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan diğer bilgilendirmede ise Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi.
Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
(AA)