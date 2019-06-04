Son dakika... Pençe Harektı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.

AVAŞİN, ZAP VE GARA'YA HAVA HAREKATI

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan diğer bilgilendirmede ise Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi.

Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

(AA)