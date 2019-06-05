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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:56 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:02

SON DAKİKA: Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

SON DAKİKA: Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı. 

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

(AA)

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