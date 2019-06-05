05 Haziran 2019 Çarşamba 08:56 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:02
SON DAKİKA: Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Son dakika haberi: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 olduğunu açıkladı.
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
(AA)