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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:03 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:32

Son dakika... Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Son dakika... Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

(AA)

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