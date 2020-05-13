Son dakika: Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Bakan Selçuk o soruyu cevapladı!

Gelen son dakika bilgesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihi hakkında açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Selçuk, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak." şeklinde konuştu. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasında bulundu.