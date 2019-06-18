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  3. Son Dakika... NATO Komutanı Wolters: Türk-Amerikan ilişkileri kesinlikle pozitif durumda

Son Dakika... NATO Komutanı Wolters: Türk-Amerikan ilişkileri kesinlikle pozitif durumda

Son Dakika... NATO Komutanı Wolters: Türk-Amerikan ilişkileri kesinlikle pozitif durumda

NATO Komutanı Wolters Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada 'Türk-Amerikan askeri ilişkileri kesinlikle pozitif düzeyde.' dedi.

NATO Komutanı Wolters Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada 'Türk-Amerikan askeri ilişkileri kesinlikle pozitif düzeyde.' dedi.
 
NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelecek hafta S-400 ve F-35 alımını konuşmak için bir araya gelebileceğini söyledi.
 
Türk-ABD ilişkilerinin de kesinlikle sağlam olduğunu dile getirdi.
 

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