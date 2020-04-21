Son dakika: Muhtaç asker ailesi yardımı ödemeleri arttırıldı! Asker ailesi aylık yardım ödemeleri ne kadar oldu?

Asker ailesi yardım ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapma başlandı. Son dakika bilgisine göre . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk aylık ödeme miktarlarının % 45,45 artırıldığını açıkladı. Peki, Asker ailesi aylık yardım ödemeleri ne kadar oldu? Anne, baba, eş ve çocuklarının yararlandığı bu ödenek hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ASKER AİLESİ YARDIM MİKTARLARI NE KADAR OLDU?

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.

Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı % 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da %50 arttırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.” dedi.